"لو هتشتري أون لاين".. نصائح للتأكد من سلامة المنتج قبل الاستلام

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، كما ناشدت المواطنين، بضرورة الالتزام بالتواجد في المنازل، وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، للتقليل من خطر الازدحام.

ولجأ الكثير من المواطنين، إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية بالشراء أون لاين، لتجنب الذهاب إلى السوبر ماركت أو غيره من المتاجر، التي من الممكن أن يتعرض خلال تجوله بها، إلى الإصابة بالفيروس.

وتستعرض "الوطن"، لمتابعيها في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لهم، عدد من النصائح، التي يجب اتباعها قبل شراء المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني "أون لاين"، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- يجب التأكد من مصدر البضاعة التى تقوم بشرائها ومعرفة طريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

- ضرورة الاطلاع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

- تجنب شراء السلع مجهولة المصدر.

- ضرورة الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان، حتى يستطيع المشتري تقديم شكواه في حالة عدم سلامة المنتج.

- من الضروري عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية

- يجب البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

- من الضروري أن يتم فحص السلع فحصاً جيدًا والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

- ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.