تعافي 3 مصابين بكورونا في مستشفى سمسطا المركزي

أعلن الدكتور عمر الخواجة مدير مستشفى سمسطا المركزي غرب بني سويف، اليوم الجمعة، خروج وتعافي 3 حالات من المستشفى، بعد أن اكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تحية إعزاز وتقدير وشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة.

وأشاد الخواجة، بتفاني أفراد القطاع الصحي في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.