اوقف سيارته.. سكرتير مساعد بني سويف يضبط مواطنا يبيع كمامات في الشارع

ضبط اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، خلال جولته لرصد أعمال البناء المخالف بمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة، أحد المواطنين أثناء بيعه للكمامات الطبية في على طريق ببا بني سويف، حيث اوقف سيارته ووجه مسؤولى الوحدة المحلية بالتحفظ على الكمامات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وتابع اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد خلال جولة بمركز ومدينة الفشن، بحضور المهندسة نانسي إبراهيم مدير التخطيط العمراني بالمحافظة ومسؤولى الإدارة الهندسية والتنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية، لمراجعة أعمال البناء الصادر لها تراخيص للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، والتي أسفرت عن رصد 6 أبراج مخالفة لقيود الارتفاع، حيث كلف الإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأشار السكرتير المساعد إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للتنفيذيين من رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بتشكيل لجان للمرور اليومي لرصد ومتابعة حالات التعدي سواء بالبناء أو التبوير، وإزالة المخالفة في الحال، ومصادرة معدات البناء، وعدم استغلال تركيز الأجهزة التنفيذية في تطبيق إجراءات مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، للشروع في أية أعمال بناء مخالف وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الشأن.

ووجه محافظ بني سويف بضرورة التصدى لكل حالات البناء المخالف، ومواجهة وإزالة الحالات في المهد قبل تفاقمها، والتصدى بحزم لمحاولات البعض استغلال الظروف الحالية بالبناء العشوائي المخالف وبدون ترخيص