رئيس حي الدقي يتابع حالات المصابين بكورونا في المستشفيات

تابع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، ومديرة الإدارة الصحية، التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لفيروس كورونا بالمستشفيات، التي تقع في نطاق حي الدقي، بهدف التأكد من استيعاب الحالات المصابة، والتزام المستشفيات بتخصيص أماكن لاستقبال الحالات المشتبهة في مسارات مختلفة ومعزولة، خلاف الحالات الأخرى مع توفير مكان للعزل الداخلي وتخصيص أماكن بمنطقه الاستقبال لسحب العينات لتحليل PCR.

وقال "عبد الفتاح" لـ"الوطن"، إن الجولة بالتنسيق مع الادارة الصحية، للتعرف على مدى توافر المستلزمات الطبية والأطباء والتمريض، وتوفير أماكن لائقة لانتظار أسر المصابين، إضافة إلى التواصل الدائم على مدار الساعة لحل أي عقبات أو مشكلات، والإخطار الفوري للواء أحمد راشد محافظ الجيزة إذا تطلب الأمر ذلك.