نائب محافظ الجيزة يتفقد العناية المركزة والعزل بـ إمبابة والوراق

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن ورئيس اللجنة المركزية المشكلة بقرار من المحافظ للمرور على كل المستشفيات التي تواجه فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة؛ للتأكد من انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الأجهزة الأدارية وتذليل الصعاب داخل المستشفيات ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مستشفى إمبابة العام ومستشفى الوراق المركزي لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية داخل المستشفى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

زار نائب المحافظ العناية المركزة وغرف العزل داخل المستشفتين لاطمئنان على المرضى.

ووجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا في إطار توجيهات المحافظ.

وأعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي بالمستشفى لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.