حظك اليوم السبت 6-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يهتم بالجمال الخارجي فقط، متجاهلًا الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.