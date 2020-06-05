حملات لرفع الأتربة ونظافة شوارع مدن وقرى كفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات لرفع الاتربة ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، وفق تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة لتحسين البيئة حفاظا على صحة المواطنين.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تحسين مستوى النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بقرية قونة، كما ترأست المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة مكبرة رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول بكافة شوارع المدينة.

وأكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على رفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ونقلها للمقالب العمومية، فيما أوضح اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، انه يجرى تحسين مستوى منظومة النظافة العامة، وتفريغ صناديق القمامة، ورفع الأتربة والمخلفات بالمدينة.