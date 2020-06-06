تركتها والدتها بدون شهادة ميلاد.. مأساة طفلة مجهولة الهوية بالغردقة

شغلت الطفلة "جنى" الرأي العام بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد تداول فيديو لإحدى السيدات، التي ترعى الطفلة بمنزلها وتدعى "بسنت"، موظفة، تكشف فيه أن الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات بدون شهادة ميلاد، وتطالب فيه المسؤولين، بالتدخل لاستخراج شهادة ميلاد لها، كما تناشد المجتمع ووزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير دور رعاية لاستلام جنى لرعايتها، خوفا من عودتها للشارع مرة أخرى.

وناشدت السيدة في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، المسؤولين لمساعدتها لاستخراج شهادة ميلاد للطفلة جنى، التي قاربت على السادسة من عمرها، مؤكدة أنها استلمتها في شهر فبراير الماضي لرعايتها، وذلك بمحضر رسمي من نيابة الغردقة.

وكشفت "بسنت" التي ترعى جنى حاليا، أن الطفلة بدون هوية أو أوراق مثبتة في سجل المواليد، بدون شهادة ميلاد تثبت حقها، ولم تعثر لها على أي عائل أو عائلة أو فرد يسأل عنها، وكل ما تملكه محضر رسمي من النيابة العامة، باستلامها وتناشد عبر "الوطن"، بتدخل الدكتورة، نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستخراج شهادة ميلاد لها.

وعلمت "الوطن"، عبر أحد المصادر، أن الطفلة جنى تنقلت بين 4 أسر بمدينة الغردقة، بعد قيام والدتها وتدعى "منة" وتعمل سيرفيس بكافتريا بالغردقة، بتركها بدار حضانة واختفت من المدينة، هربا من مسؤولية ابنتها، التي تركتها بدون شهادة ميلاد، وبدون هوية، لتنتقل جنى خلال سنة و7 أشهر، بين 4 أسر، تبحث عن مأوى لها.

وحسب المصدر، طلب مسؤولو الحضانة من والدة جنى، دفع مصروفات الطفلة، لكن فوجئ المسؤولين بعدم رد الأم، حيث ذهبت ولم تعود، ما اضطرت إحدى العاملات في الحضانة الي اصطحاب الطفلة، ومكثت معها ثلاثة أيام، لكن الأم لم تعود أيضا.

وقررت التوجه إلى التضامن الاجتماعي بالغردقة، عند أحد المسؤلين (ك) الذي اتصل بإحدى الطبيبات، التي ترعي مثل هذه الحالات، واستلمتها أسرة في منطقة، ومكثت جنى معهم لفترة، ما حدث بعض المشادات الأسرية، ما دعى انتقال الطفلة إلى سيدة أخرى، تعمل ممرضة، بالتنسيق مع الطبيبة.

ولم تمكث لدى الممرضه كثيرا، حتى اتصلت بالطبيبة مرة أخرى لتسليمها، ما استدعى الأمر للبحث عن توفير أسرة أخرى لرعاية جنى، وتم تسليمها لإحدى السيدات وتدعى "ب"، بالتنسيق مع مع أحد مدرسي اللغة العربية، الذى سرد رواية جنى، فطلبت أن ترعاها، وذلك في نهاية شهر فبراير، وتوجهت بها الي النيابة العامة، وحررت محضر استلام الطفلة، بالتنسيق مع الطبيبة والمدرس، وأنها تطلب رعايتها بشكل رسمي، بدلا من تنقلها لأكثر من مكان.