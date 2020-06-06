استمرار حملات التطهير والتعقيم بشوارع ومنشآت كفر الشيخ لمواجهة" كورونا"

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

فيما أكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم،على متابعة أعمال الرش والتطهير بالمدينة، وكذا التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت بقرية القصابي، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إستمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والأسواق، والمساجد، حيث تم رش وتطهير وتعقيم مجمع المحاكم بالمدينة، بالتنسيق مع الوحدة البيطرية.

كما أوضح علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه جرى متابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.