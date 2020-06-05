الأوقاف تضع علامات التباعد في "العوام" أشهر مساجد مطروح

وضعت قيادات مديرية أوقاف مطروح علامات التباعد بين المصلين في مسجد العوام أشهر مساجد مرسى مطروح.

والتقى فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وقيادات المديرية بمجموعة من إدارتي شرق وغرب ضمن خطة التهيئة لفتح المساجد وتنظيم المرور على المساجد للتأكد من تنفيذ القرارات الوزارية والتوصيات الصحية.

وشرح "عبدالبصير" الإرشادات الصحية والتوجيهات الوزارية، مؤكدا تنفيذ الرسم الكروكي بالمساجد مراعيا بعد المسافة بين المصلين، وانضباط الحضور للأئمة والعمال، والعمل بروح الفريق، واستمرار التواصل بين الأئمة والإدارات والمديرية.

وأشاد وكيل الوزارة، بالعمل الجاد الذي قامت به الإدارات والأئمة والروح الإيجابية التي يتحلى بها الجميع، لافتا إلى أنه لا مجال ولا تهاون مع المقصرين وتحركات فرق المرور لتغطي جميع أحياء مدينة مطروح.

وذكر أن غرفة العمليات تلقت من الإدارات الفرعية إشارات بأن العمل يجري على قدم وساق ولا توجد مخالفات، كما تابعت لجنة المتابعة مرورها لضبط العمل ومواصلة التقويم والتقييم للأداء على مستوى المديرية.

وتابعت قيادات الأوقاق وضع العلامات الإرشادية بالمساجد حسب تعليمات الوزارة بعد مرور الجمعة.