عمدة موسكو لا يستبعد اتخاذ قرارات بشأن تخفيف قيود كورونا الأسبوع المقبل

قال عمدة موسكو سيرجي سوبانينين، اليوم، إن التطورات الإيجابية في الوضع مع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في العاصمة، مستمرة، ما يدفع السلطات لاتخاذ قرارات جذرية، بشأن تخفيف القيود الأسبوع المقبل.

وأوضح سوبانينين في تصريح صحفي- أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أن موسكو تشهد تطورات إيجابية مستمرة في ضوء تراجع عدد حالات الالتهاب الرئوي، وانخفاض في حالات الإصابة بكورونا المستجد، بل وتراجع في الوفيات.

وأضاف المسؤول الروسي، أنه يمكن اتخاذ قرارات أكثر جذرية للمضي قدما بشأن تخفيف القيود الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن "الفترة التي يمكنك فيها التحدث عن شيء ما وكيفية تطور الأوضاع هي سبعة أيام، يوم الاثنين الماضي، قدمنا قواعد جديدة، الاثنين المقبل، يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات".