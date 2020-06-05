ترامب يجدد اتهامه للصين بالتسبب بتفشي كورونا عالميا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، اتهامه للصين، بالتسبب بتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم العالم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ويأتي ذلك بعد هجوم سابق للرئيس الأمريكي على الصين، متهما إياها بنشر الوباء والألم حول العالم، كما ربطها بالمرشح الديمقراطي جو بايدن، ورغبتها بفوزه لمواصلة سرقة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال ترامب عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تقوم الصين بحملة تضليل ضخمة لأنهم يرغبون بشدة في فوز النائم جو بايدن في السباق الرئاسي حتى يتمكنوا من مواصلة سرقة الولايات المتحدة، كما فعلوا منذ عقود، حتى جئت!".

وأوضح ترامب: "يتكلم المتحدث باسم الصين بغباء، محاولاً يائساً أن يزيل الألم والمذابح التي نشرتها بلادهم في جميع أنحاء العالم. إن هجومها المضلل والدعاية على الولايات المتحدة وأوروبا يمثل وصمة عار"، مضيفا: "كل ذلك يأتي من القمة، لقد كان بإمكانهم إيقاف الوباء بسهولة، لكنهم لم يفعلوا!".

فيما نددت الصين، بالانتقادات الدولية التي تعرضت لها على خلفية تفشي كورونا المستجد، وبشكل خاص ما اعتبرته "أكاذيب مكشوفة"، من السياسيين الأمريكيين، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترمب.

واتهمت الصين السياسيين الأمريكيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" في رد غاضب على الانتقادات الدولية لطريقة تعاطيها مع وباء كوفيد-19.

وظهر الفيروس أول مرّة في مدينة ووهان الصينية قبل أن يتفشّى في أنحاء العالم، ما دفع دولا بينها الولايات المتحدة وأستراليا للمطالبة بتحقيق بشأن كيفية تحوّله إلى وباء عالمي.

لكن بكين سارعت الثلاثاء الماضي، للرد على الانتقادات الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تهاجمها لصرف الأنظار عن طريقة تعاطي واشنطن مع تفشي الوباء على أراضيها.

ودافعت الصين، كذلك عن سفيرها لدى أستراليا الذي حذّر من أن الصينيين قد يقاطعون المنتجات المستوردة كرد على المطالبات بفتح تحقيق بشأن الوباء.