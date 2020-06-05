محافظ البحر الأحمر يتفقد الشوارع ويوزع كمامات بالمجان ويحذر المخالفين

قام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، بجولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة الغردقة، للاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وجه محافظ البحر الأحمر، بتوزيع كمية من الكمامات مجاناً على بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم في الشارع خلال جولته، وكانوا غير ملتزمين بإرتداء الكمامات.

وناشد المحافظ المواطنين بأن يحرصوا على تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ليست قيوداً أو الدولة تريد التضييق على المواطنين، لكن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات حماية المواطن والحفاظ على صحته وسلامته قائلاً "الدولة خايفة عليكم، إزاي إنتوا مش خايفين على نفسكم؟!"، مشدداً أنه حال تكرار عدم إرتداء الكمامة سيتم توقيع الغرامة المقررة من قبل مجلس الوزراء على المخالفين.

التقي المحافظ خلال الجولة عدداً من سائقى سيارات الأجرة، وشدد عليهم بعدم السماح بركوب المواطنين إلا بعد إرتداء الكمامة، وكلف المحافظ رجال المرور بسحب تراخيص عدد من سيارات الأجرة خلال جولته لعدم إرتداء السائقين للكمامة، موجهاً رؤساء المدن والأحياء بمتابعة إلتزام المترددين على المنشآت الحكومية والخاصة أو مقار البنوك والأسواق والمحال، بإرتداء الكمامات إلى جانب وسائل النقل الجماعي، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ الشكر لأبناء المحافظة لالتزامهم بقرارات الدولة مما كان له أثر كبير في تصدر محافظة البحر الأحمر قائمة المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، موجهاً الشكر أيضاً لمختلف الأجهزة التنفيذية والمدن والمديريات والادارات المختلفة بالمحافظة لجهودها اليومية المتواصلة في عمليات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية والشوارع والمنشآت السياحية.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه شكل لجان للمرور والمتابعة بشكل مستمر بمختلف مدن المحافظة لجميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مشدداً على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الكوادر والأطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للمستشفيات