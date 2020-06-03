توزيع العلاج على مصابي كورونا والمخالطين لهم بمنازل البحر الأحمر

كشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تخصيص فرق طبية من الإدارات الصحية والطب الوقائى لتوزيع أدوية على مصابي كورونا بالعزل المنزلي وأدوية الوقاية للمخالطين لهم.

وأشار مرعي، لـ"الوطن"، اليوم الأربعاء، أنه طبقا لبروتوكول العلاج الذي قررته وزارة الصحة بحجز حالات الإصابة بكورونا والتي تظهر الأعراض الخفيفة والمتوسطة للعزل المنزلي وذلك بدء من أول الأسبوع الجاري، وذلك تحت إشراف طبي كامل، وتخصيص فرق طبية من الإدارات الصحية والطب الوقائى لمتابعة الحالات وأخذ عينات وإرسالها للمعامل حتى تمام تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، مؤكداً حصر المخالطين للعزل المنزلي وصرف لهم أدوية وقاية طول فترة العزل.

وشدد مرعي على المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم التواجد في الإمكان المزدحمة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتوجه لأقرب مستشفى في حالة الإصابة بأي أعراض مشابهة لفيروس كورونا، لافتا إلى تصاعد منحني الإصابة بفيروس كورونا.

وخصصت محافظة البحر الأحمر عدد 6 مستشفيات للكشف على حالات الاشتباه من مصابي مرضى كورونا وهي الغردقة العام ورأس غارب والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي و جراحات اليوم الواحد بمرسى علم بالإضافة إلى تحويل مستشفى حميات الغردقة لتكون مستشفى للعزل طبقا لقرار وزارة الصحة.