حمدي الميرغني عن المشاركة بـ"فلانتينو": "كنت فاكرها مقلب"

قال الفنان حمدي الميرغني، أحد صناع مسلسل فلانتينو، إن وقوفه أمام الفنان عادل أمام، لم يكن ليصدق تلك اللحظات: "حسيت أني متجمد والزمن بيقف".

وأضاف "الميرغني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه شعر بمسؤولية كبرى، لمشاركته في المسلسل أمام الفنان عادل أمام: "أول ما المخرج بعتلي دوري ولقيت نفسي معاه في كذا مشهد حسيت أنه مقلب"، موضحا أن أولى مشاهده مع الفنان عادل أمام، اعتمد فيها على الارتجال ما أسعد "إمام"، وطالب بتثبيت ذلك الارتجال في الحلقة: "كان بيقولي قبل الحلقات تعالى نراجع، وهو بيحترم المهنة وأماكن التصوير".

وأكد أن المشاهد التي قام فيها الفنان عادل أمام بضربه، في الكواليس، أثرت على كل طاقم العمل، ما أدى إلى ارتفاع أصوات الضحكات بداخل مكان تصوير المسلسل، مشيرا إلى أنه بعد ضربه من الفنان عادل إمام، قبل رأسه واعتذر له: "رديت عليه وقولتله زعلان أيه أنا ميت ضحك".