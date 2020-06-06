الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن أسباب رفع البلاء

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن "أسباب رفع البلاء" سيكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتي سيتم نقلها إذاعيا وتلفزيونيا من مسجد الإمام الحسين - رضي الله عنه - بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

ووجه الوزير، في بيان، اعتذارا للصحفيين والإعلاميين "عن عدم تمكننا من استقبالهم، عدا فريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة، وذلك حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره".

واختتم البيان بالدعاء لمصر، قائلا: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".