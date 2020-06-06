البرلمان يصوت نهائيا على قانون تنظيم ساحات السيارات

يصوت مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة، الأحد المقبل، على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

ويتصمن مشروع القانون 18 مادة، ويهدف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة، لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري، لانتظار المركبات بالشوارع، من خلال لجنة بكل محافظة، لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها، والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن، وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وكذا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات، والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك، متضمنة تحديد مقابل الانتظار، وفقا لطبيعة الموقع ومساحته.

وشمل القانون الجديد، اشتراطات لعمل السايس، منها عدم مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.

وتسرى رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويقدر رسم استخراج الرخصة، بنحو لا يجاوز ألفي جنيه.

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات، أو التعدي على النفس.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، من يزاول النشاط بدون ترخيص.

كما يعاقب بالحبس، مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، من يحصل من قائدي السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.