إصابة سائق برئاسة مركز دكرنس في حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية

أصيب سائق برئاسة مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية اليوم، بإصابات خطيرة، في حادث تصادم بين سيارة قيادته وأخري نقل ثقيل حال توصيل نائب رئيس المركز.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل، على طريق المنصورة شربين

انتقلت مباحث المركز، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بمقطورة مع سيارة ربع نقل خاصة تابعة لرئاسة مركز دكرنس، تحمل لوحات " 7918 د ط ب"، وذلك في المنطقة الوقعة بين قريتي "محلة انحاق وبساط كرم الدين"، أثناء توصيل طه السباعي نائب رئيس المركز.

وتسبب الحادث في إصابة "أحمد م. ع.، 30 سنة سائق، وبنقله إلي مستشفى شربين المركزي، جري تحويله إلي مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ1 الإجراءات القانونية .