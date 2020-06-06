رئيس "العاملين بالسكة الحديد": خروج 4 حالات من مستشفى العزل بعد شفائهم

أعلن عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، خروج 4 حالات من مستشفى العزل بأبوزعبل، من العاملين بهيئة السكة الحديد، بعد إجراء كل الفحوصات الطبية، التي أكدت تمام شفائهم وتعافيهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وإمكانية خروجهم.

وقال فكري، في تصريحات له، إن جميع الحالات الموجودة بمستشفى العزل بحالة صحية جيدة، ويتماثلون للشفاء، وسيخرج معظمهم قريبا إن شاء الله، من المستشفى.

وأكد أن النقابة تتابع كل الحالات المرضية، إيمانا منها بدورها نحو العاملين ومتابعتهم المستمرة، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، والحفاظ على العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، وتوفير مستشفى خاص للعزل للحالات التي تحتاج أو المشتبه بها.

وقدم التحية لجميع الفرق الطبية من أطباء وتمريض بالمركز الطبي، والعاملين بالأقسام الطبية بالمناطق الذين يقومون برعاية أبناء الهيئة العاملين وأبناء مترو الأنفاق، على ما يبذلونه من جهد في هذه المرحلة الصعبة، التي تحتاج لتكاتف جهود الجميع، كما وجه الشكر والتقدير للواء طبيب عاطف إمام، رئيس المركز الطبي للسكة الحديد، على مجهوداته في تطوير الخدمة الطبية، والمتابعة المستمرة.