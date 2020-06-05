إصابة نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته بكورونا

كشفت مصادر بجامعة طنطا، عن إصابة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بفيروس كورونا المستجد وزوجته، بعد ظهور الأعراض عليهما.

وأوضحت المصادر- طلب عدم الإفصاح عن اسمها- أن نائب رئيس الجامعة وزوجته يخضعان حاليا للعزل المنزلي، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة من تعقيم وتطهير.

وأشار إلى أن الدكتور عكاشة كان ملتزما بالإجراءات الوقائية منذ بدء الجائحة، وأهمها ارتداء الكمامة باستمرار.

يذكر أن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، شارك مؤخرا في المؤتمر الافتراضي الذى نظمته الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا في مجلس الجامعة الأخير.