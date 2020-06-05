بعد إصابة نائبه بكورونا.. عزل رئيس جامعة طنطا ونائبيه منزليا

كشفت مصادر مسؤولة بجامعة طنطا، أن رئيس الجامعة ونائبيه لشؤون المجتمع والطلاب سيخضعان للعزل المنزلي، بعد اكتشاف إصابة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بفيروس كورونا المستجد، وذلك استجابة لإرشادات مسؤولي الطب الوقائي والترصد في مديرية الصحة.

وأوضحت المصادر- طلبت عدم الإفصاح عن اسمها- أن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، قرروا الخضوع للعزل المنزلي، بعد تأكد إصابة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدارسات العليا والبحوث وزوجته بفيروس كورونا، والذي يخضع أيضا للعزل المنزلي.

وأكدت المصادر، أن رئيس الجامعة ونوابه لم يظهر عليهم أي أعراض بالإصابة بفيروس كورونا، ولكنهم قرروا البقاء في المنازل كإجراء احترازي وإدارة شؤون الجامعة من خلال المنزل.

كما جرى عزل مسؤول الـ IT، المتواجد خلال المؤتمر الافتراضي ، الذي عقدته الجامعة الأسبوع الماضي لمواجهة فيروس كورونا، حيث لم يحدث اختلاطا مباشرا، وكان فقط الاختلاط عن طريق تبادل الأوراق وملفات الأبحاث، بحسب المصادر.