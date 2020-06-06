مدير نقل الدم يكشف شروط التبرع بـ"البلازما" للمتعافين من كورونا

ناشد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بضرورة التبرع بالبلازما لإنقاذ المرضى.

وقال سراج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية "dmc"، إن بنك الدم في مصر حاصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، مشيرًا إلى أن استخدام البلازما لعلاج مرضى كوفيد 19، خضع لإجراءات ودراسات متخصصة منذ شهر مارس الماضي.

وأكد سراج الدين، أن هناك 5 مراكز نقل دم مصرح لها باستقبال المتعافين لسحب البلازما، مشيرًا إلى أنه جار العمل على باقي مراكز نقل الدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنضم إلى المراكز التي تستقبل المتعافين، ليتبرعوا بالبلازما.

وشدد سراج الدين، على أنه سيتم الاعلان رسميا عن أعداد المتعافين الذين تبرعوا بالبلازما، وأعداد من تلقوا هذه البلازما والنتيجة، مؤكدًا أن المريض المتعافي يخضع لـ3 مسحات، للتأكد من سلبية فيروس كورونا، وأنه يتم عمل تحليل للأجسام المضادة له.

وأشار سراج الدين، إلى أن شروط التبرع بالبلازما، هي نفس شروط التبرع بالدم، حيث يبدأ السن من 18 لـ60 عاما، وتمتد لـ65 للمتبرعين المنتظمين، وأنه لا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة مثل القلب أو الصدر، وألا يكون مريض سكر، ويحصل على جرعات الأنسولين، مشيرًا إلى أن مرضى السكر ممن يحصلوا على أدوية بالفم، يمكنهم التبرع.

وأشار إلى أن المواطن العادي يمكنه التبرع بالدم 4 مرات سنويًا للرجال، و3 مرات سنويًا للسيدات، وأنه يمكنه التبرع 12 مرة في العام بالبلازما، نظرًا لأن 90% من تكوينها من الماء، ويسهل تعويضها.