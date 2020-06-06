دلال عبدالعزيز: أول أيام تصوير فلانتيو كنت مرعوبة.. والزعيم دوب مخاوفي

مازحت الفنانة دلال عبد العزيز، المخرج رامي إمام، باقتراحها له، بتقديم مسلسل "إبداع عن بعد" عبر الإنترنت، على خلفية أزمة فيروس كورونا الراهنة، في ظل انتشارها.

وقالت "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، إن دوروها بمسلسل "فلانتينو"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وتقمصها لشخصية ميس عفاف، طغى عليها في أحيان عدة، حتى أخبرت مخرج العمل، أن داليا البحيري "دمها تقيل"، موضحة أنها كانت مرعوبة بأول أيام تصوير أمام الفنان عادل إمام: "الوقفة قدام الزعيم مختلفة تماما، بس هو قادر يدوب أي خوف أو تحفظ، بدمه الخفيف".

وأضافت أنها مع مرور الوقت أثناء التصوير، أصبحت هي المتحكمة والأعنف في المعاملة معه، خلال دورها في المسلسل، مشيرة إلى أنها استمتعت كثيرا بالمسلسل، لتجسيدها للشخصية منذ اليوم الأول، وعملها كثيرا عليها: "في آخر يوم تصوير كنت هبكي علشان خلصنا تصوير".

وتابعت: "شخصيتي في ميس عفاف مكانتش معقدة، بس كانت شخصية محترمة وبتتحمل المسؤولية، واللي ميز فلانتينو هو أبطال المسلسل، مش وجوه مكررة بالتمثيل مع الفنان عادل إمام، وهو ما أعطى المسلسل روح أخرى".