دلال عبدالعزيز: أول أيام تصوير فلانتيو كنت مرعوبة.. والزعيم دوب مخاوفي
كتب:
محمد متولي
02:35 ص | السبت 06 يونيو 2020
مازحت الفنانة دلال عبد العزيز، المخرج رامي إمام، باقتراحها له، بتقديم مسلسل "إبداع عن بعد" عبر الإنترنت، على خلفية أزمة فيروس كورونا الراهنة، في ظل انتشارها.
وقالت "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، إن دوروها بمسلسل "فلانتينو"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وتقمصها لشخصية ميس عفاف، طغى عليها في أحيان عدة، حتى أخبرت مخرج العمل، أن داليا البحيري "دمها تقيل"، موضحة أنها كانت مرعوبة بأول أيام تصوير أمام الفنان عادل إمام: "الوقفة قدام الزعيم مختلفة تماما، بس هو قادر يدوب أي خوف أو تحفظ، بدمه الخفيف".
وأضافت أنها مع مرور الوقت أثناء التصوير، أصبحت هي المتحكمة والأعنف في المعاملة معه، خلال دورها في المسلسل، مشيرة إلى أنها استمتعت كثيرا بالمسلسل، لتجسيدها للشخصية منذ اليوم الأول، وعملها كثيرا عليها: "في آخر يوم تصوير كنت هبكي علشان خلصنا تصوير".
وتابعت: "شخصيتي في ميس عفاف مكانتش معقدة، بس كانت شخصية محترمة وبتتحمل المسؤولية، واللي ميز فلانتينو هو أبطال المسلسل، مش وجوه مكررة بالتمثيل مع الفنان عادل إمام، وهو ما أعطى المسلسل روح أخرى".