دلال عبدالعزيز: دوري في مسلسل "فلانتينو" ليست شخصيتي الحقيقية

قالت الفنانة دلال عبدالعزيز، إن دورها في مسلسل "فلانتينو"، لم يكن شخصيتها في الحقيقة من الأساس، بينما بسبب تقمصها الكبير للشخصية التي لعبتها في المسلسل، تأثرت بما يجري فيه: "في مرة ندهت المخرج رامي إمام وقولتله هي داليا البحيري دي مالها دمها تقيل أوي، وهو اتخض".

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنها شعرت بـ"الرعب" في أول أيام تصوير المسلسل، وذلك لأن الوقفة أمام الزعيم، لها أثر تاني في أنفس الممثلين: "كنت مرعوبة، وهو قادر على أنه يدوب أي خوف بخفة دمه المعهودة".

وأوضحت أن مخرج العمل، كان له عظيم الأثر في إظهار العمل بهذا النجاح، وذلك لقدرته المعتمدة على التعاون مع كل الممثلين بلا استثناء.