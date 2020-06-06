أستاذ مناعة يشرح سبب الجدل حول استخدام هيدروكسي كلوروكين لمرضى كورونا

تحدث الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود چونسون بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، عن الجدل الدائر حول عقار علاج عقار هيدروكسي كلوروكين لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال خضر، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الصينيين والفرنسيين أجروا دراسات وأبحاث حول الدواء، وأكدوا أنه دواء جيد، ويقلل مدة المرض، ويقلل تقدم الالتهابات الرئوية، التي تحدث بسبب الفيروس.

وأشار خضر، إلى أن البعض قال إن العقار يعرض المرضى للخطر، وله أعراض جانبية، وأن من يستخدموه أكدوا أن نسبة الوفيات لديهم لم ترتفع إطلاقًا، مؤكدًا أنه لا توجد أي دراسات تقول إنه مضر، مشيرًا إلى أنه يسبب اضطراب في ضربات القلب، ويجب أن يستخدمه مريض القلب، تحت الإشراف الطبي، وأثناء وضعه على جهاز "مونيتور".

وكشف خضر عن واقعة طريفة، حيث وقعت سيدة عجوز تبلغ من العمر 88 عاما، وأصيبت بكسر في الحوض ووصلت المستشفى لإجراء عملية في الحوض، وأثناء عمل تحليل الفيروس لها لدخول غرفة العمليات، اكتشفوا أنها إيجابية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لم تظهر عليها أي أعراض مطلقًا.