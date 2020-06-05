"هيدروكسي" عقار كورونا المثير للجدل.. من الاستبعاد لاستئناف التجارب

تجارب عدة يجريها الأطباء في محاولة لإيجاد علاج لفيروس كورونا الغامض الذي أصابت لعنة غموضة العاجات المكررة فأصبحت الصحة العالمية والمؤسسات الطبية في العالم تغير من نتائجها بين ليلة وضحاها، فبعد أن أوقف الصحة العالمية استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين، لإضراره على الصحة أعلنت أمس معادوته تجاربها عليه.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستستأنف التجارب السريرية المتعلقة بعقار الملاريا، الهيدروكسي كلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا بعد تسعة أيام على تعليقها إثر دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية العريقة. وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه بعد تحليل "البيانات المتوافرة حول الوفيات"، رأى أعضاء لجنة السلامة والمتابعة في المنظمة "عدم وجود أي سبب لتعديل بروتوكول" التجارب السريرية للعقار.

وأضاف أن المجموعة التنفيذية لتجربة العقار والتي يطلق عليها اسم "تضامن" وتمثل الدول المشاركة "تلقت هذه التوصية وأقرت مواصلة التجارب بكل أبعادها بما في ذلك الهيدروكسي كلوروكين" على ما أضاف المدير العام.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في نهاية أبريل مباشرتها تجارب سريرية حول الهيدروكسي كلوروكين، بهدف إيجاد علاج فعال لمرض كوفيد-19.

تعليق التجارب في آواخر مايو

في أواخر مايو الماضي علقت الصحة العالمية التجارب على العقار، بهدف السماح للمنظمة بتحليل المعلومات المتوافرة على أن تصدر قرارا في منتصف يونيو، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي تنبيه رسمي، نأت مجلة "ذي لانسيت" بنفسها عن الدراسة التي نشرتها أواخر مايو مقرة بوجود "تساؤلات كبيرة" في هذا المجال، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى نشر استنتاجاتها في موعد أبكر.وقالت "ذي لانسيت" في بيانها إن تدقيقاً مستقلاً حول مصدر البيانات يجري الآن ويتوقع أن تصدر النتائج قريباً جداً.

وكانت المجلة قد نشرت دراسة في 22 مايو تستند إلى بيانات من 96 ألف مريض أدخلوا المستشفى بين ديسمبر وأبريل في 671 مستشفى، ثم قارنت بين حالة الذين تلقوا العلاج بوضع المرضى الذين لم يحصلوا عليه.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن الهيدروكسي كلوروكين غير مفيد لمرضى أصيبوا بـفيروس كورونا الجديد الذين أدخلوا المستشفيات، لا بل قد يكون مضراً.

وفي رسالة مفتوحة نشرت في 28 مايو، شدد عشرات العلماء من أنحاء العالم على أن التحليل الدقيق لدراسة "ذي لانسيت" يثير "قلقاً مرتبطاً بالمنهجية المعتمدة وصدقية البيانات".

مصر تدرس وقف العلاج به لمرضى كورونا

كانت اللجنة العلمية لفيروس كورونا، اطلعت على بيان منظمة الصحة العالمية والذي أعلنت فيه تعليق استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا، وذلك حتى التأكد من آثاره عند الاستخدام كعلاج للفيروس استنادًا لنصيحة لجنة التوجيه المؤلفة من خبراء مستقلين والذين سيقومون بالنظر في البيانات الواردة في أثاره..

وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من استخدام كلوروكين لعلاج كورونا

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية التحذير من استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

ترامب مستمر على كلوروكين: نتائجه إيجابية

في 29 مايو ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حالة "ممتازة" بعد تناوله دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، كإجراء وقائي لحماية نفسه من فيروس كورونا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي "سألته حول هذا الأمر، وأخبرني بأنه يشعر في حالة جيدة جدا وممتازة بعد تناول هذا الدواء"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت ماكيناني أن ترامب سيعود إلى تناول العقار حال اعتباره أنه كان على اتصال مع شخص مصاب بفيروس كورونا، وقد يتعرض له.