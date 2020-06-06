يوميات كورونا في بلاد الشام.. ارتفاع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 643

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 6.826.328، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 397.415، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.312.834.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بكورونا المستجد، بلغت 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية 643 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

إجمالي الشفاء من الوباء في فلسطين بلغ 532 حالة

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أن الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس "23" حالة، ومحافظة الخليل "12" حالة، ومحافظة قلقيلية "16" حالة، ومحافظة جنين "4" حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" 51 حالة.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الكيلة، أن 130 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين حاليا في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 3714.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، أثر الإصابة بكورونا المستجد بلغت 115 حالة حتى أمس الجمعة، فضلا عن تسجيل 1840 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 1312

وفي لبنان، سجلت السلطات اللبنانية، 6 إصابات جديدة بكورونا المستجد، 3 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و3 لبنانيين قادمين من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1312 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالةالانباء السعودية الرسمية "واس".

وأشارت وزارة الصحة العامة، إلى أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء فحص لعدد 1666 شخصا خاص بالوباء، فيما استقر عدد الوفيات عند 28 حالة وفاة، وسجل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 768 حالة شفاء.

وفي الأردن، أعلنت السلطات، تسجيل 19 إصابة بكورونا المستجد ليرتفع اجمالي الإصابات الى 784 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، ان الإصابات هي لسبعة أردنيين و12 من جنسيات غير اردنية، مضيفا ان 3400 فحص مخبري اجرتها السلطات الصحية اليوم ليرتفع عدد الفحوصات المخبرية الى 214 الف فحص.

وتعافت، أمس الجمعة، 5 حالات وخرجت من مستشفيات العزل، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وكان المصلون في الاردن، أدوا، أمس، صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة اشهر بعد تعليق صلاة الجماعة في مارس الماضي.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في العراق إلى 9846

وفي العراق، قالت وزارة الصحة، أمس الجمعة، إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 1006 إصابات جديدة بكورونا المستجد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم فحص 9642 شخص في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للأشخاص الذين خضعوا للفحص منذ بداية تسجيل المرض في العراق 281901.

وأوضحت الوزارة العراقية، أن "حالات الشفاء بلغت 235 حالة"، مشيرة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغت 9846، ومجموع حالات الشفاء 4573، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي، 4988، والراقدين في العناية المركزة 63، بالإضافة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 285".

وأعلنت دائرة صحة محافظة أربيل العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا المستجد في المحافظة.

وسجلت محافظة كركوك حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد. واعلنت دائرة صحة السليمانية، أمس الجمعة، عن تسجيل 43 اصابة جديدة بالوباء في المحافظة.

تمديد حظر التجوال الشامل في ذي قار لمدة أسبوع

وأعلنت خلية الازمة في ذي قار، أمس الجمعة، تمديد حظر التجوال الشامل في المحافظة لمدة اسبوع، اعتبار من فجر اليوم.

وقالت الخلية في بيان، إنه "تقرر ايضا اغلاق جميع الطرق الخارجية والداخلية"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.