يوميات كورونا.. الإصابات تتجاوز 6.5 مليون.. وإيطاليا: المعركة لم تنته بعد

وصل عدد إصاباته على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية في ديسمبر الماضي، إلى6.567.058، فيما وصل إجمالي الوفيات 387.900، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.164.253، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

وشدد وزير الصحة الايطالي، روبيرتو سبيرانتسا، أمس الأربعاء، على أن الوباء "لم ينته بعد"، وقال -في تصريح صحفي أوردته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، تزامنا مع رفع القيود عن حركة التنقل بين أقاليم البلاد ضمن آخر اجراءات التخفيف التدريجية بعد اغلاق دام حوالي الثلاثة أشهر- "الفيروس لم ينته بعد، ولكن بفضل ما فعلناه في الأسابيع الأخيرة، وبفضل سلوك الإيطاليين وتدابير الحكومة والاقاليم لدينا صورة وبائية أفضل بالتأكيد".

وأضاف سبيرانتسا: "يجب أن نمضي بحذر والاستمرار في اتباع القواعد التي تعلمناها في هذه الأسابيع لأنها مفتاح المعركة ضد كوفيد-19، فالفيروس لا يزال خطيرًا للغاية".

واعلنت النمسا، أمس الاربعاء، تسجيل 37 اصابة بكورونا المستجد ليصل العدد الاجمالي للحالات المسجلة الى 16700، وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني انه تعافى من الفيروس حتى الان 15672.

وأضافت الوزارة النمساوية،انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لتصل عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس 670 حالة وفاة حتى الان.

قبرص تخفف المزيد من الإجراءات التقييدية بسبب كورونا

من جانبه، أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو، أن مجلس الوزراء قرر، امس الأربعاء، إطلاق المرحلة الثالثة من خطة تخفيف القيود المفروضة في قبرص بسبب كورونا المستجد؛ وأن الخطة ستبدأ بشكل أساسي في 9 يونيو الجاري. وستستمر هذه المرحلة حتى 24 من الشهر، بدلاً من 14 يوليو المقبل كما كان مقرراً لها ضمن الخطة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 93 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما لم تسجل أي حالة وفاةوذلك للمرة الثانية على التوالي، مما يبقى عدد الوفيات حتى الآن على 115 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات كوفيد-19 أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"- إن الإصابات الجديدة اليومية، أظهرت تسجيل 93 حالة إصابة جديدة كلها بين المقيمين الأجانب ما عدا اثنتين، ليبلغ عددها الإجمالي 7 آلاف و970 حالة.

وأوضح عبدالله، أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضاً 1324 حالة متلقية للعلاج بمن فيهم 6 مرضى تحت العناية المركزة، وبالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 6 آلاف و531 حالة، بعد تعافي 61 شخصاً وخروجهم جميعا من مستشفيات العزل اليوم، أو ما يعادل نحو81.9%.

وأعلن مفوض الشرطة بولاية صباح بشرق ماليزيا زيني جاس عن تمديد فترة حظر التجوال في المياه الإقليمية في سبع محافظات بالمنطقة الأمنية الخاصة بالسواحل الشرقية في الولاية، الذي كان من المقرر أن ينتهي عند الساعة السادسة، اليوم الخميس، حتى 19 يونيو الجاري.

وأوضح جاس، أن الحظر يشمل كلًّا من محافظات تاواو، وسمبورنا، وكوناك، ولاهد داتو، وكينابتانجان، وسنداكن، ووبلوران.

وأعلن المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة البلجيكية استمرار انحسار وباء كوفيد-19، وذلك بالاستناد إلى انخفاض معدلات الإصابة المكتشفة حديثاً وكذلك تضاؤل نسب إشغال أسرة المشافي.

وأشار التقرير اليومي الصادر عن المركز - أوردته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء - إلى تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس موزعة على مختلف أنحاء البلاد، استدعت حالة 31 منهم العلاج في المستشفيات.

ويصل عدد الأشخاص الذين يعالجون من الوباء في المشافي حالياً إلى 819 شخصاً منهم 172 مريضاً في وحدات العناية المركزة، بزيادة قدرها 6 مرضى عن الإحصائيات السابقة.

وبالنسبة لعدد الوفيات، فقد تم تسجيل 17 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 9522 حالة.

"سول" تطلب موافقة البرلمان على ميزانية إضافية ثالثة لمكافحة كورونا بقيمة 29 مليار دولار

وقدمت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، اقتراحا بخصوص خطة ميزانية إضافية أخرى بقيمة 35.3 تريليون وون "29 مليار دولار" بغرض المساعدة في تخفيف تداعيات الوباء على الصناعات الرئيسية وحماية الوظائف.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن هذه الميزانية، وهي الأكبر من نوعها على الإطلاق وهي في انتظار تصديق البرلمان، ترفع إجمالي قيمة حزم الإنقاذ بالبلد إلى 270 تريليون وون، حيث تكثف الحكومة استجابتها النقدية والمالية لمواجهة الازمة.

من جانبه، أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ضرورة تعزيز التعاون بين باكستان والصين في مجال الأدوية خاصة الأمراض المعدية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الرئيس عارف علوي التقى في مكتبه بمدينة إسلام آباد، أمس الأربعاء، بوفد من الخبراء الطبيين من جيش التحرير الشعبي الصيني، حيث أكد خلال اللقاء ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي وذلك للتعامل مع كورونا المستجد.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقوم بشحن الدفعة الاولى من 100 جهاز تنفس صناعي تبرعت بها للهند الاسبوع المقبل ضمن جهود واشنطن لمساعدة نيودلهي في مواجهة جائحة كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال نائب المتحدث باسم البيت الابيض جود دير، في بيان، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضاف دير، أن ترامب "كان سعيدا بالإعلان عن استعداد الولايات المتحدة لشحن الدفعة الأولى من 100 جهاز تنفس صناعي تم التبرع بها إلى الهند الأسبوع المقبل".

وفي كندا، سجلت مقاطعة أونتاريو، أمس الأربعاء، انخفاضا في عدد حالات الوباء الجديدة بعد ارتفاع مثير للقلق على مدار اليومين الماضيين، حيث سجلت المقاطعة 338 حالة جديدة.

وقال مسؤولو الصحة، إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 29047، وهو أقل عدد من الحالات الجديدة منذ 29 مايو الماضي، عندما سجلت المقاطعة 344 إصابة جديدة.

وأعلنت المقاطعة، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الإجمالي في المقاطعة إلى 2312. وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في كندا إلى 92748 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7414 حالة.

ولم يتم الإعلان عن حالات جديدة بعد في مقاطعة كيبيك، التي تعتبر أكثر مقاطعات كندا تسجيلا لحالات الإصابة والوفيات.

10 مليارات دولار من مجموعة التنسيق العربية لمساعدة دول الجنوب النامية

عربيا، أقرت "مجموعة التنسيق العربية" للمصارف والصناديق الإنمائية، في اجتماعهما الافتراضي الأخير تخصيص عشرة مليارات دولار أمريكي لمساعدة بلدان الجنوب النامية، وذلك في مساعيها الرامية لتعافي اقتصاداتها من الركود الناجم عن جائحة كورونا المستجد وتداعياتها.

وتضم مجموعة التنسيق العربية عشر مؤسسات مالية عربية تنموية هي: الصندوق السعودي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الخليج العربي للتنمية- أجفند، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية.

مالي: تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي:1386

أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة بدولة مالي، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وقالت في بيان، بثته الإذاعة المالية، إنه وبعد إجراء الفحص على 221 شخصًا تم تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 1386 مصابًا، تعافى منهم 788، وتوفي منهم 79، فيما يواصل 519 مصابًا علاجهم في المستشفيات.