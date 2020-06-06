العثور على جثة سيدة بمنفلوط.. والتحريات: هناك شبهة جنائية

عثر صباح اليوم، أهالي مركز منفلوط، في محافظة أسيوط، على جثة سيدة متوفاة داخل منزل بشارع البستان بالبندر دائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط اخطار من مأمور مركز شرطة منفلوط من الأهالي بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزل بشارع البستان بالبندر دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "نسمة اسكندر عبد الله" 32 سنة مقيمة بشارع البستان بجوار المعهد الديني بالبندر دائرة المركز والفحص تبين أن الوفاه غير طبيعية ووجود شبهه جنائية وأنها مقتولة.

جرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.