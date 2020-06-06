في اليوم العالمي للبيئة.. 447.3 مليار مشروعات خضراء خلال "2020-2021"

أصدّرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021، وذلك بغرض بحث إمكانية إدراجها ضمن مبادرة "السندات الخضراء" التي تستهدف الحكومة إطلاقها لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، وذلك في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للبيئة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر كعامل أساسي من عوامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية السعي نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة.

وزيرة التخطيط: استغلال حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية

وأوضحت السعيد، أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 20/2021 تقدر بـ691 مشروعًا، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بـ36.7 مليار جنيه في خطة عام 20/2021 وبما يُشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

مشروعات النقل تستحوذ على نسبة 50% من اعتمادات 2020-2021.. يليها الإسكان بـ30%

وحول الهيكل القطاعي للمشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 20/2021، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنَّ مشروعات قطاع النقل تستحوذ على النسبة الأكبر من الإعتمادات المدرجة بخطة عام 20/2021 وذلك بنسبة 50%، يليها مشروعات قطاع الإسكان بنسبة 30%، ثم مشروعات قطاع الكهرباء بنسبة 9%.

النسبة الأكبر من المشروعات الخضراء تتركز بالقاهرة بـ23 مشروعًا باعتمادات 9.7 مليار جنيه

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 20/2021، أشار التقرير إلى أنَّ النسبة الأكبر من المشروعات الخضراء تتركز بمحافظة القاهرة بعدد مشروعات يبلغ 23 مشروعًا باعتمادات تبلغ نحو 9.7 مليار جنيه وبنسبة 27%، تليها محافظة الجيزة بـ36 مشروعًا باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه وبنسبة 24%، وفي المركز الثالث تأتي محافظة دمياط بـ16 مشروعًا باعتمادات تبلغ حوالي 1.6 مليار جنيه وبنسبة 4.2%.

التخطيط: السندات الخضراء تمول المشروعات ذات التأثير الإيجابي على البيئة

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ السندات الخضراء تُعرف بأنها أدوات دين تحمل خصائص السندات التقليدية ذاتها وتهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وطبقًا لهذا التعريف الواسع فيمكن تمويل مشروعات متنوعة بواسطة السندات الخضراء، ومن أمثلة هذه المشروعات الطاقة المتجددة وتخفيض استهلاك الطاقة، ومنها: "مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، ومشروعات كفاءة استهلاك الطاقة مثل مشروعات استبدال مصابيح الليد بأخرى موفرة للطاقة"، إلى جانب خفض مستوى الانبعاثات والتلوث البيئي، ومنها: التوسع في شبكة مترو الأنفاق، والقطار المكهرب، ووسائل النقل المتعدد، والنقل النهري، علاوة على تعزيز دور البحث العلمي في التنمية المستدامة ومنها: المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والمتعلقة بحماية السواحل والشواطئ، وحماية مناطق الاستزراع السمكي، فضلًا عن تدوير المخلفات ومشروعات الإنتاج المستدام، ومنها: مشروعات تدوير النفايات والمخلفات الصلبة، والزراعة العضوية، ومشروعات صفر نفايات (Zero waste)، إضافة إلى رفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه، ومنها: مشروعات تحسين أنظمة الري الحديث، ومشروعات تجميع مياه الأمطار والسيول، ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، وتحلية المياه.

4500 مليون جنيه لمشروع القطار المكهرب.. يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن الجديدة

أما ما يتعلق بأهم المشروعات الخضراء المدرجة والاعتمادات المدرجة لها بخطة عام 20/2021، أشار التقرير إلى المشروعات الخاصة بقطاع النقل وتتمثل في مشروع القطار المكهرب والذي يهدف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن الجديدة عن طريق المرحلة الرابعة من الخط الثالث، حيث يربط مدينة السلام ومدينة العبور والشروق والروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومعتمد لهذا المشروع 4500 مليون جنيه.

3607 ملايين جنيه لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق "خط الثورة"

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي إلى جانب مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق "خط الثورة"، ويهدف هذا المشروع إلى حل مشكلة الازدحام المروري، وتكدس المواصلات فى القاهرة الكبرى، ويبلغ إجمالي طول هذه المرحلة 17.7 كم بإجمالي 15 محطة، ومعتمد له مبلغ 3607 ملايين جنيه، فضلًا عن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق "ميدان الرماية/ مدينة نصر"، ويهدف إلى حل مشكلة الازدحام المروري وتكدس المواصلات، ومعتمد له مبلغ 3487 مليون جنيه، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية، ومدينة 6 أكتوبر، ويهدف إلى تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، بنوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة، ومخصص له اعتمادات قدرها 2000 مليون جنيه.

ولفت تقرير وزارة التخطيط، إلى أن مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "خط الثورة" يهدف إلى استكمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (خط الثورة/ إمبابة/ مطار القاهرة) بطول 18.17 كم وعدد المحطات 15 محطة، ومخصص له اعتمادات قدرها 1827 مليون جنيه، فضلا عن مشروع تطوير وزيادة كفاءة ميناء دمياط، ويهدف إلى تعظيم الإيرادات ، وزيادة كمية البضائع المتداولة، وزيادة حجم تداول الحاويات، وزيادة قدرة الميناء، ومعتمد له مبلغ 1453 مليون جنيه، علاوة على مشروع تصميم وتمويل وبناء الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ويهدف إلى العمل على تنوع مصادر الإيرادات الهيئة، وتخزين المواد الخام والبضائع نصف المصنعة أو البضائع النهائية، ومعتمد له 720 مليون جنيه.

2144 مليون جنيه لتنفيذ مشروع محطات كهرباء بطاقة الرياح "خليج السويس"

كما أشار التقرير إلى المشروعات الخضراء المدرجة بخطة 20/2021 بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتلبية خطة التنمية المستدامة وتتمثل في مشروع محطات كهرباء بطاقة الرياح "خليج السويس"، قدرة 25 ميجاوات، ومعتمد له 2144 مليون جنيه، إلى جانب مشروع محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطيه بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات، ومتعمد له 612 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع إدارة المخلفات الصلبة بقطاع التنمية المحلية ويهدف إلى معالجة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة منظومة النظافة، ومخصص له اعتمادات قدرها 2000 مليون جنيه.