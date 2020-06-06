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المركز التخصصي للقلب بدمياط يمنع دخول المترددين دون كمامات

كتب:

سهاد الخضري
11:31 ص | السبت 06 يونيو 2020
ارشيفية

ارشيفية

أعلن المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي في محافظة دمياط، عدم السماح باستقبال أي مواطن داخل المركز بدون كمامة واقية لعدم تعرضه للمسائلة القانونية أو تعرض المنشآة للإغلاق.

يأتي ذلك تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية بعد إجازة عيد الفطر المبارك وإلتزاماً بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء (المادة 11 من قانون 1069 لسنة 2020) .

وبخصوص إلزام المترددين على المنشآت الحكومية والصحية والأماكن العامة بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

وحفاظاً على سلامة وصحة المواطنين ولمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) .