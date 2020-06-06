استشاري حساسية ومناعة يتوقع انخفاض أعداد وفيات كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه يتوقع انخفاض منحنى وفيات فيروس كورونا الفترة المقبلة، متوقعا أن يفقد الفيروس جزء من محتواه الجيني وقدرته على الفتك أو الدخول لمضاعفات مرضية، وهذا طبيعي لدى أي فيروس موضحا أن أي فيروس به "كيرف دروة" و"كيرف انحناء" ويكون أقل حدة، وانتقاله من شخص لآخر يفقده جزء من قدرته على الفتك وإحداث وفيات أو مضاعفات تنفسية .

وأضاف استشاري الحساسية خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنه غير متيقن من دخول مصر لتلك المرحلة بعد ولكن هناك مؤشرات على ذلك، من ضمنها أنه يوجد حالات كثيرة أعراضها تتمثل في فقدان حاستي الشم والتذوق فقط، وحالات تكون مخالطة وإيجابية ولا تظهر لديها أعراض، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات مزمنة وكبار سن يمكن أن يحدث لديهم مضاعفات، وباقي الفئات بنسبة 85%.

وأشار إلى أن الفيروس حتى إذا فقد قدرته على إحداث مضاعفات إلا أن قدرته على الانتشار مازالت سريعة، مؤكدا أن الحالات التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي انخفضت، مشيدا بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن معظم الحالات يتم تطبيق البروتوكول العلاجي فورا عند ظهور أعراض دون الانتظار لعمل مسحة وهذا ينعكس على تأرجح أعداد الإصابات بين الزيادة والنقصان لعدم الاعتماد على المسحة بنسبة كبيرة، ولكن يتم الاعتماد على صورة الدم والأشعة والأعراض ما يقلل بفرصة كبيرة دخول المريض لمضاعفات مرضية وهذا يعتبر إنجاز.