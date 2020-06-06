توريد 166 ألف و241 طن قمح بـ 27 مركز تجميع وصومعة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 166 ألف و241 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة، والتي بلغت 226 ألف و683 فدانا، مؤكداً على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أي عقبات فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" .

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، أن أعمال استلام الأقماح من المزارعين مستمرة بـ 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلاً على المزارعين، لافتاً إلى أنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع، مشددا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح، وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها.

ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدراً تعليماته لمسؤولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الاجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.