تعرف على طريقة التخلص من مخلفات المعزول منزليا بسبب كورونا

قال الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية بوزارة البيئة، إن المخلفات الطبية قد تكون مسببة للعدوى وتستطيع نشرها، لافتا إلى أن دور وزارة البيئة يتمثل في إدارة النفايات بطريقة سليمة للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، وتوعية الموطنين كيفية التعامل معها.

وأضاف "العربي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أنه في ظل الظروف الحالية وإقبال المواطنين على ارتداء الكمامات والقفازات، يجب على من يرتدي القفاز أن يغسل يده قبل خلع القفاز لقتل أي فيروسات، وكذلك يجب غسل الكمامة بالماء والصابون لمدة تتراوح ما بين 40 إلى 60 ثانية أو رشها بالكحول والكلور المخفف لتطهيرها ثم تقطيعها بقصد إتلافها لضمان عدم استخدامها مرة أخرى.

وأشار إلى المخلفات الخاصة بالشخص المصاب ويعزل نفسه في المنزل يجب فصلها عن مخلفات المنزل، وتوضع في كيس ويتم غلقه، ورشه جيدا بالكحول أو الكلور مخفف عليها على المخلفات، والكيس نفسه، ويفضل استخدامه أدوات يمكن غسلها مثل أكواب من الزجاج أو أطباق يعاد استخدامها، وعقب انتهاءه منها يتم تطهيرها بالماء الساخن والصابون لإعادة استخدامها من جديد بغرض تقليل انتشار العدوى.