"التضامن": اليوم صرف معاشات أصحاب الشريحة الثالثة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عملية صرف المعاشات، للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الصرافات الآلية "ATM"، التي بدأت منذ الاثنين، الموافق الأول من يونيو.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الصرف سيبدأ اليوم الأحد، لأصحاب الشريحة الثالثة، الذين يبلغ معاشهم أكثر من 2000 جنيه، حتى 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف.

وفى السياق ذاته، أكدت الوزارة، على توفيرها كل وسائل الحماية الطبية اللازمة، من قفازات وأقنعة طبية، ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن، وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كل هذه المنافذ بشكل دوري، قبل البدء في عملية الصرف