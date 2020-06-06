نائبة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين

ناشدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، المتعافين من فيروس كورونا، بضرورة التبرع سريعا للمستشفيات المختلفة بالبلازما، لا سيما بعد إعلان وزارة الصحة نجاح عملية حقن الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافيين، مشيرة إلى أن هذه التجربة أثبتت فعاليتها، ولا بد وأن يبادر كل متعافي لإنقاذ حياة الآخرين، خاصة أن الاستجابة كبيرة لدى الحالات الحرجة.

ولفتت فهيم، إلى أن الجميع يسعى لخدمة المرضى والمصابين وتقديم كافة الخدمات لهم أثناء فترة إصابتهم، الأمر الذي يجعلهم يردون هذا الجميل، ويحاولون تقديم مساعدات لإنقاذ حياة غيرهم، لا سيما وأنهم من عانوا ويدركون جيدا حجم المعاناة والآلام التي يعيشها المرضى والمصابين.

وأكدت أن تبرع هؤلاء المتعافين بالبلازما يعد واجبا وطنيا ورد لمعروف الرعاية والاهتمام الذي تلقوه أثناء فترة علاجهم.

وطالبت المتعافين بالتوجه سريعا إلى أقرب مركز خدمات نقل دم أو المراكز المخصصة لسحب بلازما، بعدد من الشروط التي وضعتها الوزارة أهمها وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس، ومرور 14 يومًا على المتعافين من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس، والالتزام بالسن من 18-60 سنة.