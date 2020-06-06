عربية النواب تحذر من تآمر تحالف الشر ضد ليبيا

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، من مواصلة تحالف الشر الذي يضم النظام الإرهابي التركي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لخططه الشيطانية في التآمر ضد ليبيا، خاصة بعد اللقاء الذي جمع بين الطرفين لبحث التدخل العسكري التركي بطرابلس، وتعهد أردوغان خلال اللقاء بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا.

وطالب "أباظة" في بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي سرعة التدخل لإنقاذ ليبيا ومنع النظام التركي من القيام بأعمال إرهابية وإجرامية داخل الأراضي الليبية، مؤكدا على أن رجب طيب أردوغان يهدف من غزوه لليبيا إحياء جماعة الإخوان الارهابية والسيطرة على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي.

وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة جميع القوى السياسية والشعب الليبي الشقيق بالوقوف صفا واحدا خلف مؤسساته الشرعية وخلف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لانقاذ ليبيا من المستعمر ومن الإرهاب والإرهابيين ومن أجل الحفاظ على الدولة الليبية وسلامة ووحدة أراضيها وشعبها.

وكان فايز السراج قد وجه الشكر لأردوغان على مساعدة حكومته في قلب الموازين كما وجه له الشكر على التدخل العسكري في ليبيا لصالحه.

كما تجدر الإشارة إلى استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفائز السراج في نهجهما للتآمر ضد الشعب الليبي، حيث اجتمع الاثنان في تركيا ويسعى الحليفان للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مضمار القتال بالقرب من طرابلس في الآونة الأخيرة قبيل جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق نار محتمل.