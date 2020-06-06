غدا.. الثقافة تبث الباليه العالمي زوربا على "يوتيوب"

تبث وزارة الثقافة في التاسعة مساء الأحد 7 يونيو، على قناتها بيوتيوب عرض الباليه العالمي الشهير زوربا لفرقة باليه أوبرا القاهرة؛ بمشاركة كورال اكابيلا ومصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، ومن إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل.

باليه زوربا وضع موسيقاه المؤلف اليوناني ميكس تيودوراكس وصمم رقصاته لوركا ماسين وتدور أحداثه في فصلين داخل إحدى قرى اليونان، وتحكى عن الرحالة اليوناني زوربا الذي يعشق الحياة وتعشقه النساء، وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ أورتانس قصة حب لكنها لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزنا كبير، لكن صديقه جون الذي فشل أيضا في الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة باسم زوربا.

يذكر أن باليه زوربا قدم لأول مرة خلال مهرجان كركالا الموسيقي في روما عام 1971 حينما شاهده 200 متفرج، قبل أن يعود لنفس المهرجان بنفس النجاح عام 1998.

حقق العرض أعلى معدلات الحضور في تاريخ مسرح "أرينادي فيرونا" عند عرضه للمرة الأولى عام 1988 كما طاف مسارح أكثر من 15 دولة شاهده خلالها 2 مليون متفرج.