تعافي 4 حالات من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم السبت، عن تعافي وخروج ٤ حالات جديدة من مستشفى الواسطى المركزي بعد أن أكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.

وأضاف: "تم احتجازهم داخل المستشفى عقب التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد إيجابيتهم للفيروس، حيث تم إخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة"، مشيدا بالفريق الطبي وفريق العزل بالمستشفى بقيادة الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.