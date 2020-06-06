بعد الواحدة ظهرًا.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيًا، عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عبر الموقع أنَّه سيتمّ إعلان النتيجة بعد الساعة 1 ظهرًا، من هنـــــــــا.

ومن المقرر أنَّ تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لنحو مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على "التابلت" من المنازل، في مناهج الفصل الثانى حتى 15 مارس الماضي، موعد توقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما أضيفت درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني لتحديد حالة الطالب، ناجح أم له دور ثانٍ.