السكة الحديد: يمكن للراكب شراء كمامة من شبابيك التذاكر بـ 3 جنيهات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن توافر الكمامات الطبية بشبابيك التذاكر بمختلف المحطات، وذلك ضمن الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم توفير مليون كمامة بمحطات السكة الحديد والمترو، مشيرين إلى أنه يمكن للراكب شراء كمامة طبية من شباك التذاكر بسعر 3 جنيهات.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك رقابة صارمة على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية، مشيرا إلى أن هناك توقيع غرامات فورية على المخالفين لتعليمات دولة رئيس الوزراء، موضحا أن جميع الركاب والعاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات الطبية، للوقاية من كورونا.

وأضاف رسلان، لـ" الوطن"، أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى تغلب الهيئة على التكدسات والزحام داخل عربات القطارات، لافتا إلى أن جميع القطارات تخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.

ومن جهته، أكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية، لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بشكل منضبطة، مشيرا إلى أن الشركة وفرت الكمامات الطبية في منافذ بيع التذاكر، حيث تم بيع الكمامة للراكب بـ 3 جنيهات، موضحا أن نحو 100% من الركاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار الفضالي، في تصريحات لـ "الوطن"، إلى الشركة تعمل يوميا على تنفيذ جميع أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، موضحا أن الشركة نجحت في التغلب على الكثافات العالية داخل عربات المترو بفعل تقليل زمن التقاطر والدفع بقطارات إضافية لاستيعاب جموع الركاب.