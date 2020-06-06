السكة الحديد تسعى لزيادة حجم نقل البضائع إلى 25 مليون طن سنويا

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم نقل البضائع من 5 ملايين طن إلى 25 مليون طن سنويا عبر قطارات السكك الحديدية، وذلك للحفاظ على أسعار تذاكر الركاب، مشيرا إلى أن جميع أسعار تذاكر القطارات لم تشهد أي تعديلات منذ سنتين تقريبا، موضحا أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل منضبط منذ صباح اليوم السبت.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل العمل الجاد من أجل تنفيذ تحديث مشروعات تطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل الكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن سكك حديد مصر ستكون مثل مثيلتها في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهته، أوضح سيد عيسى رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، أن أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر تتم بصورة دورية، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية والسلامة للجمهور المسافر على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري.

وأضاف عيسى، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم تعقيم وتطهير نحو 801 منفذ لبيع التذاكر بمختلف المحطات وتعقيم 664 قطارا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع القطارات تخضع إلى أعمال التعقيم قبل إنطلاق الرحلات، موضحا أن الجميع في الشركة يعملون من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأشار رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن، إلى أنه تم لصق منشورات بالمحطات وداخل عربات القطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.