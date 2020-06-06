طلب إحاطة حول الامتناع عن قبول إجازات رعاية الطفل للطبيبات بحجة كورونا

وجهّت الدكتورة إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.

وقالت عضو مجلس النوب، في طلبها اليوم، إنَّ العديد من جهات العمل امتنعت عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا، رغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)".

وتابعت: "لا يجوز قانونًا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونًا أن تأجيل بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به".

ولفتت إلى أن "هذه القوانين قد شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى فان الأمر يصبح أكثر أهمية".

وتساءلت عضو مجلس النواب "كيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى".