السيسي: ما يحدث في ليبيا له تداعيات على الوضع الإقليمي والدولي الراهن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ "هذه اللحظة من اللحظات المهمة التي تطلع لها خلال السنوات الماضية، وهي التي يتمّ الإعلان فيها عن مبادرة بشأن الوضع الليبي، ستكون بداية مرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت".

السيسي: نعتز بالإعلان عن المبادرة من مصر بعد أعوام من تحركاتنا المخلصة لعودة الاستقرار

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي: "من دواعي الاعتزاز أن يتمّ الإعلان عن هذه المبادرة من مصر التي هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا".

وتابع: "هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة نظرًا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي، وفي هذا الإطار أؤكّد أنَّ خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط في ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي".