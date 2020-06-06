السيسي يحذر من الاستمرار في بحث عن حل عسكري للأزمة الليبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبي، خلال السنوات الماضية، لإيجاد حل مناسب للأزمة.

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي: "يهمني أن أحذر من إصرار أي طرف في الاستمرار عن بحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، وأكرر من التحذير من هذا الأمر".

وأكد الرئيس، متابعة مصر عن كثب بالتنسيق مع الليبيين، كل التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا، ورفضها الكامل لكل أشكال التصعيد التي من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبي، وتنذر بعواقب وخيمة لكامل المنطقة.