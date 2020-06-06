عقيلة صالح: الجيش لم يتحرك لمقاتلة الليبيين

تقدم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم، قائلا: "جئنا هنا للقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص التطورات الأخيرة في ليبيا، وكان حقيقة مند البداية منشغلا بالِشأن الليبي ويقول صراحة إنه يؤيد الجيش الليبي في محاربة الإرهاب بقيادة المشير خليفة حفتر ومجلس النواب الليبي المنتخب، يقولها بكل وضوح وصراحة في كل المنتديات".

وأضاف "صالح" خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أن الجيش الليبي عندما تحرك للعاصمة لم يتحرك لمقاتلة الليبيبن أو الاستيلاء عن السلطة، ولكن تحرك في محاربة الإرهابيين الدين يسيطرون على العاصمة، والدي اشتكى منهم أيضا وزير حكومة الوفاق فتحي باشا أغا.

وأكد على أن حكومة السراج لم تفعل شيء في هذا الشأن وبالتالي الجيش الليبي هذه مهامه الدستورية والوطنية والأخلاقية أن يطهر البلاد من تلك الجماعات والميليشيات المسلحة والتي تنهب وتقتل وتنهب الليبيين.