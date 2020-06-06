بحكمة الروائي جيمس بالدوين.. IMDB السينمائي ينشر رسالة ضد العنصرية

نشر موقع IMDB المتخصص في السينما، والذي يعرض تقييمات الجمهور للأفلام وآراء النقاد، رسالة تضامنية مع المتظاهرين في أمريكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيس بوك، تويتر وإنستجرام.

نشرت الرسالة على خلفية "سوداء" في إشارة إلى التضامن مع أصحاب البشرة السمراء، وجاء نصها: "نقف اليوم مع المجتمع الأسود لمكافحة العنصرية والظلم".

وجاء في نصها أيضا: "نحن دائما نؤمن بقوة صناعة السينما، ونحن ملتزمون بدعم صانعي الأفلام والفنانين أصحاب البشرة السمراء لمشاركة القصص مع أكبر عدد ممكن من الجمهور".

واستكملت الرسالة بكلمات: "ليس لدينا جميع الإجابات ونريد أن نسمع منك، نحن هنا لكي نسمع".

واختتمت الرسالة بمقوله للكاتب الروائي الأمريكي الراحل جيمس بالدوين: "ليس كل ما نواجهه نستطيع تغييره، ولكننا لا نستطيع تغيير أي شيء حتى نواجهه.