تحرير 5 محاضر في حملات تموينية على المخابز برأس غارب

كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، اليوم السبت، أعضاء إدارة التموين، بالمرور على مخابز المدينة، ومتابعة أرصدة الدقيق، والتأكد من توافر رغيف الخبز، وعدم وجود عجز بالأرصدة.

وسيقوم أعضاء الإدارة أيضًا بتوعية المواطنين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، والمسافات الآمنة بينهم، للحفاظ على حياة المواطنين، وعدم تعرضهم للاصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس المدينة أن حملة تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر نقص وزن، ومحضرين عدم نظافة المخبز.

وشدد على أعضاء مكتب التموين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع العاملين بالمخابز، وسيتم تحرير مخالفات لغير الملتزمين بتطبيق هذه الاجراءات.