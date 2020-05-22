جولة مسائية مفاجئة لمحافظ القليوبية بحي شرق شبرا الخيمة

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

ورافق المحافظ في الجولة، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

شدد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير مؤكدا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأهاب المحافظ بجميع المواطنين بالالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.