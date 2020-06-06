توزيع كمامات وقفازات لأمن وسلامة العاملين بمنظومة النظافة في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة لحماية العاملين بمنظومة النظافة ومصانع التدوير، من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا للحد من انتشاره بنطاق المحافظة.

وجرى توفير وسائل الحماية والأمان للعاملين بمنظومة النظافة، عن طريق توفير قفازات سميكة مخصصة لأعمال الحماية والسلامة المهنية، وكمامات ذات الاستخدام الواحد وارتداء الزى المخصص، على أن يتم استبداله فى غرف مخصصة ولا يتم اصطحابه إلى المنزل، ويتم تطهيره يوميا عن طريق رشه بسوائل التطهير.

ووزعت أحذية السلامة المهنية "safety"، مع توفير مطهرات "كلور – كحول – صابون" فى أماكن ظاهرة للعاملين داخل مصانع تدوير القمامة والمدافن والعاملين بالمنظومة فى أماكن تواجدهم، وتوعية العاملين بمنظومة النظافة بالتعامل الآمن مع المخلفات واتباع العادات الصحية الواجبة حفاظا على صحتهم وصحة المخالطين لهم.